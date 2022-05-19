Дибров, Кулецкая и другие звезды на премьере «Точки кипения»

Первыми оценить картину, получившую номинации на BAFTA 2022 в категориях Лучшая мужская роль, Лучший британский фильм, Лучший дебют сценариста, режиссера или продюсера и Лучший кастинг, пришли Алена Долецкая, Ольга Свиблова, Павел Артемьев, Дмитрий Дибров, Бачурин Илья, Елена Кулецкая, Алика Смехова, Петр Романов, Игорь Жижикин, Константин Андрикопулос, Никита Тарасов, Вера Кинчева, Константин Белошапка и другие.

«Это кино — про нас, про нашу жизнь. Как непросто людям развлекать других и не терять лицо. Актеры отличные, ситуация интересная и сложная, и всегда актуальная», — поделилась впечатлениями после просмотра фильма директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Львовна Свиблова.

«Какое счастье, что можно посмотреть такое потрясающее полотно. Это очень здорово, потрясающая работа британский актеров!» — не остался равнодушным телеведущий Дмитрий Дибров.

В сюжете фильма — история о самом напряженном дне из жизни престижного лондонского ресторана, главные роли в которой сыграли Стивен Грэм и Джейсон Флеминг.

В широком прокате лента будет доступна с 26 мая.