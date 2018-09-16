Диана Вишнева поделилась «беременным» снимком

Знаменитая российская балерина Диана Вишнева впервые стала мамой в мае этого года. Звезда родила мужу Константину Селиневичу сына Рудольфа. А на днях танцовщица выложила «атмосферное» черно-белое фото, сделанное во время беременности.
«В это время год назад я узнала, что стану мамой. Рождение нашего прекрасного мальчика наполнило жизнь. Теперь это новый, другой мир», — так подписала фото Вишнева.
Поклонники осыпали Диану и ее семью комплиментами: «Поздравляем Вас и Вашего малыша! Вы — прекрасны! Храни Вас Господь», «Это такое счастье», «Какая же потрясающая...чудо просто!», «Ах, как здорово! Чудесный миг».
Фото: Pravda Komsomolskaya, Gennadii Usoev, Victor Lisitsin / Global Look Press, Instagram