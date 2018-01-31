Диана Шурыгина собралась восстановить девственность
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18-летняя Диана Шурыгина побывала на консультации у пластического хирурга. Девушка планирует гименопластику.
Вчера вечером в ток-шоу «Прямой эфир» его ведущий Андрей Малахов удивил гостей в студии: он заявил, что Диана Шурыгина вместе со съемочной группой его передачи отправилась на прием к пластическому хирургу. Девушка намерена восстановить... девственность.
«В принципе, я готова», — сказала Диана, убедившись, что ничего страшного ее не ждет и как у нее, так и у ее супруга Андрея Шлягина будут ровно такие же ощущения, какие бывают в первый раз.
Напомним, Диана обвинила 21-летнего Сергея Семенова в изнасиловании, произошедшем еще два года назад. Молодой человек был осужден на восемь лет колонии, однако приговор был смягчен, и Семенов отсидел всего год. Сегодня он живет в родном поселке под Ульяновском, а Диана вышла замуж и переехала в Москву. Общественность по-прежнему разделена на два лагеря: одни сочувствуют Диане, другие — Сергею.
Фото: Instagram