18-летняя Диана Шурыгина побывала на консультации у пластического хирурга. Девушка планирует гименопластику.

Вчера вечером в ток-шоу «Прямой эфир» его ведущий Андрей Малахов удивил гостей в студии: он заявил, что Диана Шурыгина вместе со съемочной группой его передачи отправилась на прием к пластическому хирургу. Девушка намерена восстановить... девственность.

«В принципе, я готова», — сказала Диана, убедившись, что ничего страшного ее не ждет и как у нее, так и у ее супруга Андрея Шлягина будут ровно такие же ощущения, какие бывают в первый раз.