18-летняя Диана Шурыгина появилась в новом эпизоде шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» и опять спровоцировала небывалый скандал.

На днях 22-летний Сергей Семенов, осужденный за изнасилование тогда еще несовершеннолетней Дианы Шурыгиной, вышел на свободу после всего 1 года заключения в колонии общего режима. После девушка высказала все, что думает, в эфире ток-шоу «Пусть говорят». Затем она появилась и в студии «На самом деле», где решила задать несколько вопросов второму участнику событий той злополучной ночи Александру Рухлину (который избежал наказания за предполагаемое изнасилование Шурыгиной).

Однако Диана, а также ведущий и эксперты, толком и не успели ничего узнать. В студию пришел супруг Шурыгиной Андрей Шлягин, без лишних слов атаковавший Рухлина.