Диана Пожарская прокомментировала слухи о своей беременности от Янковского

Пользователи Сети, которые часто осведомлены о личной жизни своих кумиров лучше, чем они сами, несколько дней назад начали говорить о том, что Диана Пожарская собирается выйти замуж за Ивана Янковского. Более того, уточнялось, что пара ждёт ребенка.

Поводом для слухов стала последняя фотография актрисы – в уютном домашнем костюме на кадре она выглядит немного округлившейся, из-за чего подписчики Дианы предположили, что она беременна. Кроме того, на безымянном пальце артистки заметили крупное кольцо.

Внести ясность в этот вопрос решила сама Диана – актриса рассказала изданию «Сплетник» о том, какие отношения их связывают на самом деле, и вежливо попросила всех любопытствующих оставить в покое.

«Я не беременна. С Ваней я не живу. Мы лишь друзья и ничего больше. Мне очень неприятно, когда таким образом пытаются очернить мою репутацию с малознакомым человеком. Всем мир», – говорит Пожарская.

Сам Янковский по этому вопросу хранит молчание, и слухи пока никак не прокомментировал.