Премьера документального фильма о леди Ди состоится уже завтра

24 июля на телеканале HBO выйдет в эфир фильм «Диана, наша мама: ее жизнь и наследие». Сыновья леди Ди — принцы Уильям и Гарри приняли непосредственное участие в подготовке фильма о самой яркой представительнице британской королевской семьи.

Западные источники уже обнародовали некоторые факты, о которых рассказали в интервью принцы. «Жаль больше всего, что в тот последний день ее жизни, когда мы говорили по телефону, нельзя было пообщаться подольше...», — поделились с журналистами сыновья принцессы Дианы.

Молодые люди показали фотографии из семейного архива, в том числе любимый снимок леди Ди. Принцы вспоминают, что мама жила полной жизнью и ценила то, что находилось за пределами королевского дворца.

Принцесса Диана, принц Гарри, принц Уильям и принц Чарльз

В съемках фильма также принял участие Гарри Герберт — близкий друг Дианы. По словам Гарри, семейная жизнь Дианы и принца Чарльза была сложной. Королева Елизавета II несколько раз интересовалась у него, как чувствует себя принцесса Диана в замужестве.

В интервью Герберт рассказал, что самой большой отрадой для леди Ди были сыновья: «Уильям и Гарри были самым большим смыслом ее жизни».

Напомним, 31 августа 1997 года принцесса Диана вместе с сыном египетского миллиардера Доди Аль-Файедом трагически погибла в автокатастрофе, произошедшей в туннеле на набережной реки Сены в Париже.