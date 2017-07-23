«Диана, наша мама: ее жизнь и наследие»: сыновья принцессы Дианы рассказали неизвестные факты о матери
24 июля на телеканале HBO выйдет в эфир фильм «Диана, наша мама: ее жизнь и наследие». Сыновья леди Ди — принцы Уильям и Гарри приняли непосредственное участие в подготовке фильма о самой яркой представительнице британской королевской семьи.
Западные источники уже обнародовали некоторые факты, о которых рассказали в интервью принцы. «Жаль больше всего, что в тот последний день ее жизни, когда мы говорили по телефону, нельзя было пообщаться подольше...», — поделились с журналистами сыновья принцессы Дианы.
The Duke: "There’s not many days that go by that I don’t think of her. Her 20th anniversary year feels like a good time to remember all the good things about her and hopefully provide maybe a different side to her that others haven't seen before." 'Diana, Our Mother: Her Life and Legacy' will air on @itv at 9pm on Monday 24th July.
Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal)
Молодые люди показали фотографии из семейного архива, в том числе любимый снимок леди Ди. Принцы вспоминают, что мама жила полной жизнью и ценила то, что находилось за пределами королевского дворца.
В съемках фильма также принял участие Гарри Герберт — близкий друг Дианы. По словам Гарри, семейная жизнь Дианы и принца Чарльза была сложной. Королева Елизавета II несколько раз интересовалась у него, как чувствует себя принцесса Диана в замужестве.
В интервью Герберт рассказал, что самой большой отрадой для леди Ди были сыновья: «Уильям и Гарри были самым большим смыслом ее жизни».
Напомним, 31 августа 1997 года принцесса Диана вместе с сыном египетского миллиардера Доди Аль-Файедом трагически погибла в автокатастрофе, произошедшей в туннеле на набережной реки Сены в Париже.
Фото: instagram.com, globallookpress.com