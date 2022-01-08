Диана Гурцкая показала подросшего сына — редкое фото

43-летняя певица последние годы является редкой гостьей светских мероприятий и предпочитает вечеринкам общество своего мужа Петра Кучеренко и сына Константина.

Диана также редко делиться с подписчиками в Instagram фото и подробностями своей семейной жизни. Но накануне певица все же опубликовала новый снимок, на котором позирует вместе с подросшим наследником.

Константин нежно обнимает звездную маму на фоне новогодней елки. Несмотря на то, что Диана надела босоножки на очень высокой танкетке — сын уже «обогнал» ее по росту на целую голову.

«Мой большой маленький сын», — подписала кадр артистка.

Единственный ребенок певицы родился в 2007 году в браке Гурцкой с юристом Петром Кучеренко. Мальчик с детства увлекался музыкой и с отличием окончил школу по классу фортепиано и поступил в престижное музыкальное училище.