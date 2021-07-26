Диана Арбенина рассказала, что заразилась коронавирусом дважды: «Мне сказали, что я мутант»
Диана Арбенина заявила, что переболела коронавирусом два раза – об этом она рассказала в интервью WomanHit.
«Я два раза болела бессимптомным ковидом. Узнавала об этом лишь по своей головной боли, которая у меня начиналась где-то через месяц после предполагаемого заражения. У нас с братом интересная история. Он приехал из Индии в январе 20-го. Говорит, что чуть не умер вместе с женой. Тогда еще не говорили о ковиде, а люди уже болели. Понятное дело, я бы не ходила никогда по городу и не скрывала бы того, что болею, сидела бы дома», – объяснила она.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @_diana_arbenina
Певица отметила, что никаких острых проявлений болезни – высокой температуры и других нюансов, у нее не было.
«Я об этом не знала. У меня не было температуры, обоняние присутствовало. Все было нормально. Но потом у меня дико заболела голова. Я еще подумала, что мигрень — эдакая барская болезнь. Ничего подобного! У тебя она включается утром и не выключается, спасают только обезболивающие на 15 минут. Сдала кровь, а мне говорят: «Вы переболели, судя по антителам, в ноябре. Их и правда было немного».
Однако в июне она снова почувствовала недомогание, и сразу обратилась к врачу.
«в июне меня начинает кумарить. я думаю, ну что такое? и опять сдаю кровь. думала, заболела. тем более, у нас был сольник на дворцовой в питере. подумала, что там подхватила. так вот, после сдачи крови у меня оказалось 200% антител. говорят, что я болела во второй раз. надо мной мои ребята смеются, мол, мутант или киборг. а у меня все нормально. но вот последствия... уже многие отмечали, что вирус начинает тебя долбать во все уязвимые точки. в моем случае это связки. так вот, у меня начали садиться связки на фоне отсутствия нагрузки. я себя чувствую так, как будто у меня было концертов тридцать. появилась быстрая утомляемость. но я держусь», – объяснила она.
Напомним, коронавирусом переболели многие звезды. К сожалению, справиться с инфекцией удалось не всем – недавно от последствий болезни скончались Владимир Меньшов, Петр Мамонов и многие другие.
Фото: Instagram Дианы Арбениной
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