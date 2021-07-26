Диана Арбенина рассказала, что заразилась коронавирусом дважды: «Мне сказали, что я мутант»

Однако в июне она снова почувствовала недомогание, и сразу обратилась к врачу.

«в июне меня начинает кумарить. я думаю, ну что такое? и опять сдаю кровь. думала, заболела. тем более, у нас был сольник на дворцовой в питере. подумала, что там подхватила. так вот, после сдачи крови у меня оказалось 200% антител. говорят, что я болела во второй раз. надо мной мои ребята смеются, мол, мутант или киборг. а у меня все нормально. но вот последствия... уже многие отмечали, что вирус начинает тебя долбать во все уязвимые точки. в моем случае это связки. так вот, у меня начали садиться связки на фоне отсутствия нагрузки. я себя чувствую так, как будто у меня было концертов тридцать. появилась быстрая утомляемость. но я держусь», – объяснила она.

Напомним, коронавирусом переболели многие звезды. К сожалению, справиться с инфекцией удалось не всем – недавно от последствий болезни скончались Владимир Меньшов, Петр Мамонов и многие другие.