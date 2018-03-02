Диана Арбенина получила премию «Мама Award» и показала подросшую дочь

По традиции премию «Мама Award» вручают успешным женщинам, совмещающим работу и воспитание детей. Рок-певицу Диану Арбенину отметили в номинации «Искусство». Первой Диану поздравила ее 8-летняя дочка Марта, которая составила маме компанию на церемонии награждения.

«Дети это наше бессмертие. Любовь к ним во мне растет день ото дня. И моя прелестная девочка вчера так крепко и нежно сжимала мою ладонь перед вспышками объективов камер что мне впервые было не страшно и впервые было очень легко в нашем взрослом мире», — так трогательно прокомментировала событие Арбенина в своем Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).