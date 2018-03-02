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Диана Арбенина получила премию «Мама Award» и показала подросшую дочь

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43-летняя Диана Арбенина и другие знаменитые мамы появились на церемонии вручения премии «Мама Award».

По традиции премию «Мама Award» вручают успешным женщинам, совмещающим работу и воспитание детей. Рок-певицу Диану Арбенину отметили в номинации «Искусство». Первой Диану поздравила ее 8-летняя дочка Марта, которая составила маме компанию на церемонии награждения.

«Дети это наше бессмертие. Любовь к ним во мне растет день ото дня. И моя прелестная девочка вчера так крепко и нежно сжимала мою ладонь перед вспышками объективов камер что мне впервые было не страшно и впервые было очень легко в нашем взрослом мире», — так трогательно прокомментировала событие Арбенина в своем Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Также на мероприятии в московском ресторане «Яръ» были замечены певицы МакSим и Наталья Гулькина, актриса Анна Хилькевич и экс-телеведущая Липа.

Фото: пресс-служба, Instagram

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