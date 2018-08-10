Диана Арбенина и Валерия Гай Германика получили престижную кинопремию

Режиссером клипа-фильма стала Валерия Гай Германика, поклонницей чьего творчества давно является Диана Арбенина. «Этот видеоклип — наш ответ тем родителям, которые за покупками дорогих шмоток, машин, школ, побрякушек перестают разговаривать со своим ребенком и неизбежно теряют связь с ним. Любовь не покупается. Объятья мамы и крепкая ладонь отца — это, по сути, единственное, в чем по-настоящему нуждаются наши дети», — рассказывала о видео популярная певица