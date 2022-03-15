Диабет и больные ноги: стало известно, от чего Алла Пугачева лечится в Израиле

Пять лет назад Пугачева уже лечилась в израильской клинике от диабета. После таблеток, прописанных ей заграничными медиками, артистка сильно похудела. Тогда публика встревожилась за состояние любимой исполнительницы, но Пугачева быстро всех успокоила.

«Я старая, больная женщина. Просто сама не читаю того, что обо мне сочиняют журналисты. Но друзья мне донесли, что про меня пишут — мол, я бабушка, старушка, и ноги у меня подагрические, и такая я-сякая. Да, все это так. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей», — объяснила Примадонна.

Также певица рассказывала, что любит делать в Израиле косметические процедуры. Возможно и в этот раз Алла решила омолодиться и обратилась к проверенным мастерам.

Фото: Global Look Press