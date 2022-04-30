«Девятого брака в моей жизни не случится»: Максим Дунаевский заговорил о свадьбе

Дунаевский уверен, что все серьезные решения и прогнозы на будущее зависят только от женщины. Именно она решает такие важные вещи. Что же касается его возможного девятого брака, Максим Дунаевский высказался весьма категорично. «Ни от чего нельзя зарекаться и ничего нельзя загадывать, но заявляю: девятого брака в моей жизни не случится», — заявил Дунаевский.

Теперь поклонники Максима Исааковича гадают, не планирует ли композитор в четвертый раз стать отцом. Композитор, правда, утверждает, что для детей он уже староват, но зарекаться в этом вопросе явно не стоит.

Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press