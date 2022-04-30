«Девятого брака в моей жизни не случится»: Максим Дунаевский заговорил о свадьбе
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Фото: Павел Кашаев/Global Look Press
Максим Дунаевский решился вновь связать себя узами брака в ноябре прошлого года. Супругой композитора, восьмой по счету, стала его возлюбленная – 41-летняя музыковед Алла Новоселова. Маэстро состоит с ней в отношениях уже два года.
«Количество браков ни о чем не говорит, просто так получилось. Моим самым долгим союзом оказался предыдущий, потому что это были любовь, привязанность и желание наконец остановиться. Я считаю, что 20 лет – серьезный срок. Попытка теоретизировать любовь ни к чему не приводит»,— заявил 77-летний композитор.
Дунаевский уверен, что все серьезные решения и прогнозы на будущее зависят только от женщины. Именно она решает такие важные вещи. Что же касается его возможного девятого брака, Максим Дунаевский высказался весьма категорично. «Ни от чего нельзя зарекаться и ничего нельзя загадывать, но заявляю: девятого брака в моей жизни не случится», — заявил Дунаевский.
Теперь поклонники Максима Исааковича гадают, не планирует ли композитор в четвертый раз стать отцом. Композитор, правда, утверждает, что для детей он уже староват, но зарекаться в этом вопросе явно не стоит.
Фото и видео: PassionVideo, Global Look Press