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Девушку Илона Маска госпитализировали после съемок в телешоу

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Слайд, который
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Илон Маск и Клэр Буше

Фото: picture-alliance.com

Возлюбленная главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, канадская певица Клэр Буше, попала в больницу, о госпитализации она сама сообщила в Instagram.

По словам исполнительницы, больше известной как Граймс (Grimes), после съемок в американском сатирическом телешоу Saturday Night Live на канале NBC у нее началась паническая атака, из-за чего она попала к врачам.

Она опубликовала в своем аккаунте фотографию с телешоу. «Я каким-то образом вызвала у себя паническую атаку и попала в больницу, что было довольно страшно, и я полагаю, что сейчас самое подходящее время начать терапию», — подчеркнула звезда.

Она похвалила Маска за игру в передаче, а также поблагодарила певицу Майли Сайрус за участие в съемках. В очередном выпуске шоу пара предстала в образе героев серии видеоигр Super Mario. Маск сыграл злодея Варио, а певица исполнила роль Принцессы Пич. Они разыграли в передаче сцену суда.

Маск и Буше встречаются с 2018 года. В январе 2020-го Граймс подтвердила, что они с ждут первенца. Граймс пояснила, что ребенок сам сможет выбрать себе гендер, и пара планирует использовать в отношении него нейтральное местоимение «они». Первенец пары родился 4 мая 2020 года. Со слов отца, его зовут «X Æ A-12». Примерная транскрипция — «Экс Эш Эй-Твелв».

Фото: Global Look Press, picture-alliance.com

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