Девушку Илона Маска госпитализировали после съемок в телешоу

По словам исполнительницы, больше известной как Граймс (Grimes), после съемок в американском сатирическом телешоу Saturday Night Live на канале NBC у нее началась паническая атака, из-за чего она попала к врачам.

Она опубликовала в своем аккаунте фотографию с телешоу. «Я каким-то образом вызвала у себя паническую атаку и попала в больницу, что было довольно страшно, и я полагаю, что сейчас самое подходящее время начать терапию», — подчеркнула звезда.