Во время возвращения 32-летней Ольги Бузовой домой в Россию из Таиланда с ней случился неприятный казус.

Как сообщили очевидцы и другие участники полета телеканалу РЕН-ТВ, в начале путешествия к пассажирам бизнес-класса обратилась одна из стюардесс. Дело в том, что певице Ольге Бузовой не достался билет в желаемую зону самолета, поэтому она хотела бы попросить кого-то из пассажиров поменяться с ней местами в экономе, причем безвозмездно.

Однако в просьбе Бузовой было отказано. Трое из находившихся в бизнес-классе просто заявили: «Нет», — а один спросил у стюардессы: «Кто такая Ольга Бузова?»

В итоге звезда не стала устраивать сцену и осталась в эконом-классе. При этом одни фолловеры Ольги поддержали ее, а другие стали подшучивать: «Оля просто решила сэкономить, обычное человеческое желание», «Как же так, девушку года — и не пустили в бизнес». Сама Бузова никак не прокомментировала ситуацию.

Фото: Instagram