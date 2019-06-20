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Девушки-ангелы, зажигательные танцы и живописные пейзажи: Митя Фомин представил новый клип «Танцы на работе»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram
Новое видео «Танцы на работе» Мити Фомина и клипмейкера Марии Скобелевой балансирует на грани дозволенного и запретного. В кадре вокруг артиста дюжина танцовщиц Pole Dance, откровенных не только в нарядах, но и в действиях.

По сюжету, девушки предстают в образе ангелов, и снимать их Фомин решил не где-нибудь, а в Лос-Анджелесе. Считается, что здесь лучшая индустрия кино и развлечений, однако Митя уверяет, что работать здесь умеют также хорошо, как отдыхать.

Динамичный танцевальный сингл «Танцы на работе», вышедший в начале лета, с самого начала намекал слушателям, что работы бывают разными, но отдыхать нужно каждому… а сам Фомин призывал устраивать посреди дня на рабочих местах 5-минутную производственную гимнастику под свой новый трек. И хотя первой в воображении встает картина сумасшедшего офиса, в котором все стоят на ушах, забывшись в танцевальном экстазе, сам Митя визуализирует сингл иначе — где, как не в стриптиз-клубах самые настоящие танцы на работе?

Фото: Пресс-служба

«В России стриптиз сродни красивому, эффектному виду спорта, все подтянуты, в идеальной физической форме, часто имеют разряд по акробатике или художественной гимнастике, - делится наблюдением артист. – В Америке все проще – там девочки просто кайфуют от того, что они классные».

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба, instagram

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