Возлюбленная звезды «Голодных игр» Лиама Хемсворта впервые подтвердила отношения с актером

25-летняя модель рассказала, что они с Лиамом стараются оберегать свои отношения от лишних глаз, поэтому до этого момента не комментировали свой союз в прессе. «Мои личные отношения очень, очень важны и очень священны для меня, — призналась Габриэлла в интервью Stellar Magazine, — И я чувствую, что в индустрии, где и так много выставляется напоказ, есть некоторые вещи, которые просто хочется сохранить при себе».

Брукс отметила, что последний год ее жизни оказался самым счастливым. Она считает везением то, что близко знакома с семьей Лиама — родителями, братом Крисом и его женой Эльзой Патаки. «Это самые красивые люди, и мне очень повезло с ними познакомиться».

Впервые пара официально появилась на публике в июне этого года на благотворительном ужине Golden Dinner 2021 в Сиднее. Лиам тогда опубликовал фотографии с возлюбленной, друзьями и родственниками в своем Instagram, что послужило поводом подумать о серьезных намерениях актера в отношении белокурой модели. После неожиданного развода с Майли Сайрус в 2020 году эти отношения стали для Лиама первыми.