Девушка с синдромом Дауна впервые снялась для Victoria's Secret: «Нет никаких ограничений»

Девушка стала популярна после того, как дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке в 2020 году. С того момента ее стали чаще замечать и карьера пошла в гору. По словам Софии, она с самого детства мечтала о подиуме и фотосессиях.

Напомним, что Victoria's Secret проводит ребрендинг. Бренд усиленно работает над новым имиджем, так как компанию обвинили в дискриминации. Теперь основатели бренда постепенно отходят от девушек с идеальными внешними данными. На показах Victoria's Secret стали появляться темнокожие женщины, трансгендеры и женщины с разными типами фигуры.