Девушка с синдромом Дауна впервые снялась для Victoria's Secret: «Нет никаких ограничений»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ sofiajirau
В своем блоге София Джирау опубликовала пост, в котором радостно сообщила поклонникам о том, что стала лицом популярного бренда белья Victoria's Secret. 24-летняя модель счастлива быть первой девушкой с синдромом Дауна, которая снялась для этого бренда. Автором съемки стала Зои Гроссман. Ранее она работала с такими звездами, как Ирина Шейк, Белла Хадид и Скарлетт Йоханссон.
«Я всегда мечтала об этом, много работала ради своей цели, и сегодня моя мечта сбылась. Наконец-то я могу поделиться своим секретом. Я стала первой моделью Victoria's Secret с синдромом Дауна! Люди, мечтайте по-крупному. Внутри и снаружи нет никаких ограничений», — написала манекенщица в блоге.
Девушка стала популярна после того, как дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке в 2020 году. С того момента ее стали чаще замечать и карьера пошла в гору. По словам Софии, она с самого детства мечтала о подиуме и фотосессиях.
Напомним, что Victoria's Secret проводит ребрендинг. Бренд усиленно работает над новым имиджем, так как компанию обвинили в дискриминации. Теперь основатели бренда постепенно отходят от девушек с идеальными внешними данными. На показах Victoria's Secret стали появляться темнокожие женщины, трансгендеры и женщины с разными типами фигуры.
Фото; Instagram