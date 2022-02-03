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Девушка рассекретила реальную зарплату стюардессы на королевской яхте

Россиянка Алеся три года проработала на роскошной яхте одной королевской семьи. Она рассказала, какие зарплаты получают стюардессы на частных судах, какие плюсы она нашла в своей работе и какие тонкости обязательно знать, чтобы получить хорошие чаевые.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Впервые работать в море девушка вышла 8 лет назад

Фото: instagram/ yacht_stewardess_alesia

Своим опытом работы на частных и чартерных судах Алеся поделилась с Лентой.ру. В интервью она упомянула, что доход яхт-стюардесс может достигать пяти тысяч долларов в месяц. Более того, для сотрудниц предусмотрены различные бонусы. Однако, большую часть дохода составляют чаевые. «Там зарплата, как в ресторане, полностью зависит от чаевых. Это может быть одна тысяча долларов, а может быть пять», — рассказала Алеся.

Девушка также поведала, что входит в ее обязанности. Жестким требованием является четкое знание сервиса, особенностей подачи блюд и кухни, нюансов трапезы. Также Алеся поделилась, что столкнулась с достаточно быстрым темпом работы. «На чартерных яхтах стюардессам нужно быть шустрыми, они не могут сказать, что устали. Необходимо постоянно находить контакт с новыми людьми», — пояснила она.

В работе на частных яхтах оказалось много плюсов. Алеся рассказала о том, что не тратится на продукты и товары для личной гигиены. Все этой ей оплачивает компания. Большую часть своего дохода девушка откладывает.

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