Девушка рассекретила реальную зарплату стюардессы на королевской яхте

Своим опытом работы на частных и чартерных судах Алеся поделилась с Лентой.ру. В интервью она упомянула, что доход яхт-стюардесс может достигать пяти тысяч долларов в месяц. Более того, для сотрудниц предусмотрены различные бонусы. Однако, большую часть дохода составляют чаевые. «Там зарплата, как в ресторане, полностью зависит от чаевых. Это может быть одна тысяча долларов, а может быть пять», — рассказала Алеся.

Девушка также поведала, что входит в ее обязанности. Жестким требованием является четкое знание сервиса, особенностей подачи блюд и кухни, нюансов трапезы. Также Алеся поделилась, что столкнулась с достаточно быстрым темпом работы. «На чартерных яхтах стюардессам нужно быть шустрыми, они не могут сказать, что устали. Необходимо постоянно находить контакт с новыми людьми», — пояснила она.

В работе на частных яхтах оказалось много плюсов. Алеся рассказала о том, что не тратится на продукты и товары для личной гигиены. Все этой ей оплачивает компания. Большую часть своего дохода девушка откладывает.