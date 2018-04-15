Девушка Джеймса Бонда переехала в Подмосковье?

В Сети обсуждают свежие фотографии «девушки Джеймса Бонда», сделанные в весьма необычном месте. На снимках знаменитая актриса Ева Грин позирует с поклонниками в одном из отечественных супермаркетов эконом-класса.
Вместе с красавицей-брюнеткой на фотографиях ее коллега по цеху — американский актер и режиссер Мэтт Дилан.
Как пишут СМИ, Ева Грин прилетела в Россию на съемки фильма Proxima французского режиссера Элис Винокур. В новой ленте актриса сыграет женщину-космонавта, проходящую специальную подготовку перед полетом на Международную Космическую станцию. Отмечается, что часть съемок проходит в Звездном городке в Московской области.
Напомним, 37-летняя Ева Грин прославилась благодаря ролям в фильмах «Мечтатели», «Город Грехов», «Мрачные тени», а наибольшую известность ей принесла роль девушки Джеймса Бонда Веспер Линд в фильме «Казино «Рояль»».
Фото: instagram, globallookpress