Девушка Джеймса Бонда переехала в Подмосковье?

Как пишут СМИ, Ева Грин прилетела в Россию на съемки фильма Proxima французского режиссера Элис Винокур. В новой ленте актриса сыграет женщину-космонавта, проходящую специальную подготовку перед полетом на Международную Космическую станцию. Отмечается, что часть съемок проходит в Звездном городке в Московской области.

Напомним, 37-летняя Ева Грин прославилась благодаря ролям в фильмах «Мечтатели», «Город Грехов», «Мрачные тени», а наибольшую известность ей принесла роль девушки Джеймса Бонда Веспер Линд в фильме «Казино «Рояль»».

Фото: instagram, globallookpress