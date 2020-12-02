«Девушка Бонда» Ольга Куриленко показала редкое фото с 5-летним сыном
Фото: www.instagram.com/olgakurylenkoofficial/
Голливудская актриса Ольга Куриленко поделилась с подписками редким кадром: она показала своего 5-летнего сына Александра. Правда, на фото он стоит спиной к камере, но и такой снимок — большая редкость для блога «девушки Бонда».
«Мы начали», — подписала она фото, где ее сын разглядывает игрушки возле елки.
«Здорово», «О, уже новогоднее настроение!», «Красивая елка, Ольга», «Так мило», «Так здорово», «Счастье!», — написали актрисе в комментариях на русском и английском языках.
Кстати, в 2020 году Куриленко рассказала, что сделала подробный ДНК-тест, который показал у нее наличие русских, белорусских и польских корней. Она также добавила, что не считает себя украинкой, хотя родилась там. Этим заявлением она вызвала гнев многих фанатов.
Ольга Куриленко дважды была замужем. Первым ее супругом был фотограф Седрик ван Моль, вторым — Дэмиан Габриэлл. Но единственного ребенка она родила от теперь уже бывшего бойфренда, писателя и журналиста Макса Беница. Сейчас актриса живет с сыном в Лондоне.
Куриленко прославилась после съемок в фильмах: «Агент 007: Квант милосердия» с Дениэлом Крейгом, «Обливион» с Томом Крузом, «Семь психопатов» с Колином Фарреллом и других. Всего на ее счету 53 фильма.
Фото и видео: Instagram Ольги Куриленко, кадры фильмов, «Вечерний Ургант»
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