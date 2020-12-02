«Девушка Бонда» Ольга Куриленко показала редкое фото с 5-летним сыном

«Здорово», «О, уже новогоднее настроение!», «Красивая елка, Ольга», «Так мило», «Так здорово», «Счастье!», — написали актрисе в комментариях на русском и английском языках.

Кстати, в 2020 году Куриленко рассказала, что сделала подробный ДНК-тест, который показал у нее наличие русских, белорусских и польских корней. Она также добавила, что не считает себя украинкой, хотя родилась там. Этим заявлением она вызвала гнев многих фанатов.

Ольга Куриленко дважды была замужем. Первым ее супругом был фотограф Седрик ван Моль, вторым — Дэмиан Габриэлл. Но единственного ребенка она родила от теперь уже бывшего бойфренда, писателя и журналиста Макса Беница. Сейчас актриса живет с сыном в Лондоне.

Куриленко прославилась после съемок в фильмах: «Агент 007: Квант милосердия» с Дениэлом Крейгом, «Обливион» с Томом Крузом, «Семь психопатов» с Колином Фарреллом и других. Всего на ее счету 53 фильма.