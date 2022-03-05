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Девочки милашки: Анастасия Костенко показала подросших дочерей от Дмитрия Тарасова

27-летняя модель Анастасия Костенко вместе с супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым, воспитывают двоих дочерей Милану и Еву, а также долгожданного сына Алексея. Старшие дети звездной пары предпочитают проводить много времени вместе и даже выбирают одинаковые костюмы для прогулок.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Костенко

Фото: @kostenko.94/Instagram

Анастасия опубликовала новые фотографии с подросшими дочками на своей странице в Instagram.

Счастливые Милана и Ева позируют молодой маме на прогулке. Девочки выбрали для выхода одинаковые комбинезоны ярких цветов, которые отлично подошли для весенней погоды.

Дочери Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова

Дочери Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова

Фото: @kostenko.94/Instagram

Вторая вице-мисс Россия 2014 года и многодетная мама призналась, что дочери являются для нее настоящим лекарством от любых бед и переживаний.

«Знаете, что помогает больше всего? Дети. Нет возможности погулять, побеседуйте с ними, как будто перед вами взрослый человек. Дети очень здорово могут успокаивать, прямо лекарство какое-то», — подписала фото наследниц Анастасия.

Подписчики модели отметили, как быстро растут девочки. Милане в этом году исполнится уже 4 года, а Ева совсем недавно с размахом отметила 2-летие в кругу родственников.

Напомним, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поженились 4 года назад, вскоре после развода футболиста с телеведущей Ольгой Бузовой. Пара изначально хотела иметь большую семью и несколько наследников. На данный момент у супругов трое общих детей, а у футболиста также есть 12-летняя дочь от первого брака.

Фото: Instagram

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