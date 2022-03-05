Девочки милашки: Анастасия Костенко показала подросших дочерей от Дмитрия Тарасова

Вторая вице-мисс Россия 2014 года и многодетная мама призналась, что дочери являются для нее настоящим лекарством от любых бед и переживаний.

«Знаете, что помогает больше всего? Дети. Нет возможности погулять, побеседуйте с ними, как будто перед вами взрослый человек. Дети очень здорово могут успокаивать, прямо лекарство какое-то», — подписала фото наследниц Анастасия.

Подписчики модели отметили, как быстро растут девочки. Милане в этом году исполнится уже 4 года, а Ева совсем недавно с размахом отметила 2-летие в кругу родственников.

Напомним, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поженились 4 года назад, вскоре после развода футболиста с телеведущей Ольгой Бузовой. Пара изначально хотела иметь большую семью и несколько наследников. На данный момент у супругов трое общих детей, а у футболиста также есть 12-летняя дочь от первого брака.