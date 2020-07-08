«Девочки и природа»: Яна Чурикова показала подросшую дочь

«Как же прекрасно и душевно. Девочки и природа», «Вы обе красавицы», — обсуждают они в комментариях.

Таисия появилась на свет в 2009 году, тогда ее мама была замужем за Денисом Лазаревым. Когда в 2015-м родители девочки развелись, она осталась жить с мамой. Вместе с ней Таисия не только путешествует, но и занимается активными видами спорта, дайвингом например.

Вместе мама и дочь ведут свое «кулинарное шоу» для подписчиков блога. Недавно Таисия отметила свой 11-й день рождения в условиях самоизоляции. На столе были сладости в советском стиле — вероятно, приготовленные самими девочками.