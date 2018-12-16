«Девочке надо было зарабатывать»: Людмила Нарусова объяснила, почему ее дочь работала в реалити-шоу «Дом-2»

Людмила Нарусова уверена, что ее дочь, Ксения Собчак, сможет занять достойное место на российской политической сцене. И даже скандальное прошлое «гламурной блондинки» не станет ей в этом помехой. В недавнем разговоре с Миланой Тюльпановой вдова Анатолия Собчака объяснила, зачем ее дочь пошла работать в реалити-шоу «Дом-2».

«Когда были все эти проекты «Блондинка в шоколаде», «ДОМ-2», я понимала, что отец ей не оставил нефтяной скважины, девочке надо было зарабатывать деньги. И сейчас председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга позволяет себе фразы: «Ксения вела «ДОМ-2», как она может претендовать на место губернатора города?». Это непонимание специфики творчества. А если бы она начала карьеру с роли Надежды Крупской, которая поехала в Шушинское за Лениным? Ее карьера сложилась бы иначе?» — объяснила Нарусова.

По мнению Людмилы Борисовны, приход Ксении в политику был закономерен, однако либеральные взгляды и принадлежности к слабому полу могут усложнить развитие политической карьеры. Кроме того, Нарусова отмечает, что Ксения продвигает идеи своего отца: «У нас страна не очень расположена принимать женщину ни в качестве политика, ни в качестве самостоятельной фигуры. Нужно быть значительно образованнее и умнее мужчины, чтобы он согласился с твоей точкой зрения. У Ксении отцовский характер, его необузданная смелость. И я рада, что идеи Собчака о демократии, слове, которое в нашей стране стало почти ругательным, произросли в нашей дочери». Однако главным достижением Ксении ее мама считает рождение Платона, которому недавно исполнилось два года.