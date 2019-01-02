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«Девочка из Сочи, которая завоевала Москву»: друзья и коллеги поздравили Яну Рудковскую с днем рождения

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Яны Рудковской

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Яна Рудковская принимает поздравления с 44-летием.

В эту среду, 2 января, продюсер Яна Рудковская отметила свой 44-й день рождения. Виновница торжества устроила фотосессию в кутюрном платье. «Как жаль что день рождения 1 раз в году) Happy birthday to me! Увидимся в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, сегодня 2 шоу и 2 аншлага», — написала она. Время от времени Яна проверяла Instagram: там ее поздравляли родные люди, коллеги и друзья.

«С днем рождения! В тебе море трудолюбия и водопад гиперактивности))))!!!! Девочка из Сочи, которая приехала и завоевала всю Москву! Двигайся дальше, к новым вершинам и победам! Спасибо за порядочность, точность в сотрудничестве, и внимание к деталям. И не обращай внимание на зависть и презрительные усмешки — ты слишком яркая чтобы было иначе))) С праздником!!!», — написала Ксения Собчак.

«Яночка, дорогая, с Днем рождения! Будь счастлива и здорова! Пусть все преграды рушатся на твоём пути, а тебя всегда окружают только благодарные и благородные люди», — написала Валерия.

«Дорогая Яна, с Днем Рождения! Что можно пожелать красивой, успешной, любимой и любящей женщине, жене и маме?! Только здоровья, творческих и профессиональных успехов, благополучия тебе и твоей замечательной семье! Будь счастлива», — написала Татьяна Навка.

«Дорогая Яночка, всей семьей поздравляем тебя с днем рождения! Ты человек с большим сердцем, спасибо, что ты уже не первый год помогаешь радовать на Новый год наших подшефных детишек. Ты человек слова, профессионал, супер Мама и конечно Красавица. Искренне желаем тебе быть счастливой», — написала Елена Летучая.

«Яночка, дорогая наша, мы с детьми поздравляем тебя с днем рождения! Умная , красивая, сильная, добрая, мудрая, справедливая! Будь всегда здорова и счастлива и пусть успех и удача всегда шагают с тобой за руку по жизни. С любовью к тебе, мы», — написала Юлия Барановская.

«Happy birthday my mama», — появился пост в блоге ее сына Саши Плющенко.

«Happy birthday my love», — написал муж звезды.

Поклонники отмечают, что Яна выглядит просто потрясающе для своих лет. «Как девочка», — восхищаются они.

Присоединяемся к поздравлениям и желаем много творческой энергии!

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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