logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Девочка 14 лет»: поклонники не узнали Наталью Подольскую на новой фотографии

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Наталья Подольская

Фото: Instagram
Образ певицы оценили не все подписчики.

Наталья Подольская опубликовала в Instagram фотографию, на которой она, по мнению многих фанатов, сама на себя не похожа. На снимке лицо певицы прикрывает кепка с козырьком, на ней надето легкое короткое платье с цветочным принтом, на ногах – белые кроссовки, а завершает образ маленькая синяя сумочка через плечо.

Многочисленная армия поклонников Натальи Подольской разделилась надвое: одни написали, что не узнали любимую певицу, потому что она выглядит, как подросток, другие раскритиковали за «нелепый» вид.

«Отстой»,

«придурковатый вид». – раскритиковали все, кому наряд Натальи не понравился.

Наталья на репетиции

Но тех, кому Подольская нравится в любом образе, оказалось намного больше.

«Ой, я Вас не узнала. Вы прям, как девочка»,

«Такая девочка, лет 14 на вид! Красоточка!»,

«Я тоже подумала, что девочка подросток», - написали поклонники.

Наталья с сестрой

Фотографии Натальи всегда вызывают бурные реакции у подписчиков: то ее критикуют за излишнюю худобу, то пытаются разглядеть признаки беременности. А вам нравится, как выглядит Подольская?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...