«Девочка 14 лет»: поклонники не узнали Наталью Подольскую на новой фотографии

Многочисленная армия поклонников Натальи Подольской разделилась надвое: одни написали, что не узнали любимую певицу, потому что она выглядит, как подросток, другие раскритиковали за «нелепый» вид.

«Отстой»,

«придурковатый вид». – раскритиковали все, кому наряд Натальи не понравился.