«Девочка 14 лет»: поклонники не узнали Наталью Подольскую на новой фотографии

Наталья Подольская опубликовала в Instagram фотографию, на которой она, по мнению многих фанатов, сама на себя не похожа. На снимке лицо певицы прикрывает кепка с козырьком, на ней надето легкое короткое платье с цветочным принтом, на ногах – белые кроссовки, а завершает образ маленькая синяя сумочка через плечо.
Многочисленная армия поклонников Натальи Подольской разделилась надвое: одни написали, что не узнали любимую певицу, потому что она выглядит, как подросток, другие раскритиковали за «нелепый» вид.
«Отстой»,
«придурковатый вид». – раскритиковали все, кому наряд Натальи не понравился.
Но тех, кому Подольская нравится в любом образе, оказалось намного больше.
«Ой, я Вас не узнала. Вы прям, как девочка»,
«Такая девочка, лет 14 на вид! Красоточка!»,
«Я тоже подумала, что девочка подросток», - написали поклонники.
Фотографии Натальи всегда вызывают бурные реакции у подписчиков: то ее критикуют за излишнюю худобу, то пытаются разглядеть признаки беременности. А вам нравится, как выглядит Подольская?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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