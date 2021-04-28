«Девиз: сейчас или никогда»: Карпович рассказала о «соблазнении» миллионера

Мирослава Карпович поделилась с kp.ru рассказом о том, как справлялась с ролью роковой соблазнительницы и красотки, в которой появилась в новом фильме «Друг на продажу». По сюжету героиня Карпович пытается соблазнить молодого и женатого красавца-миллионера и в процессе теряет накладную грудь.

«Продюсеры фильма разрешили мне внести корректировки в моего персонажа, они дали мне свободу действий, которой я воспользовалась. Моя героиня наивная, взбалмошная, темпераментная, любопытная, милая дуреха с изюмом и грецким орехом. У нас с ней один девиз по жизни: «Либо сегодня, сейчас, либо никогда», – рассказывает Карпович.

Сейчас все активно обсуждают роман самой Карпович, которая ухитрилась-таки соблазнить женатого красавца, только не миллионера, а актера – Павла Прилучного.

После развода с Агатой Муцениеце в последнее время Прилучный стал часто появляется вместе с Карпович. Кроме того, сегодня поклонники Мирославы снова обратили внимание на кольцо на пальце актрисы, и начали предполагать, что она готовится к свадьбе со своим избранником.