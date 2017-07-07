Поклонники знаменитостей вновь наслаждаются семейной идиллией Бекхэмов

На страницах Instagram четы Бэкхемов семейные фотографии — не редкость, но они — одни из самых любимых поклонниками.

Последний снимок в блоге 42-летнего Дэвида сделан с мамой на Уимблдоне. Под снимком футболист отметил, что день с мамой был прекрасен: хорошая погода и отличные игры в рамках теннисного турнира.

Lovely day at Wimbledon yesterday with mum... Beautiful weather and 3 great games .. Thank you for looking after us... We love Wimbledon ... @sandra_beckham49 @wimbledon @ralphlauren 🎾 Публикация от David Beckham (@davidbeckham) Июл 7 2017 в 11:33 PDT

А супруга знаменитого футболиста — певица и модельер Виктория Бекхэм — поделилась трогательным снимком с дочерью Харпер. Девочке на днях исполнится шесть лет, но она уже вовсю работает с мамой. Об этом свидетельствует подпись под снимком: «После длинного съемочного дня невозможно обойтись без послеполуденных объятий».

After a long day shooting u can't beat afternoon cuddles .✨✨✨ Kisses on Friday x VB Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) Июл 7 2017 в 9:40 PDT

Стоит отметить, что несколько месяцев назад Виктория зарегистрировала имя дочери в качестве товарного знака, поэтому вполне возможно, что прекрасная половина семьи Бекхэмов работает над новым совместным дизайнерским проектом.

Напомним, Дэвид и Виктория Бекхэм поженились в 1999 году. Супруги воспитывают четверых детей: 18-летнего Бруклина, 14-летнего Ромео, 12-летнего Круза и 5-летнюю Харпер.