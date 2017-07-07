Дэвид и Виктория Бекхэм поделились трогательными семейными снимками
На страницах Instagram четы Бэкхемов семейные фотографии — не редкость, но они — одни из самых любимых поклонниками.
Последний снимок в блоге 42-летнего Дэвида сделан с мамой на Уимблдоне. Под снимком футболист отметил, что день с мамой был прекрасен: хорошая погода и отличные игры в рамках теннисного турнира.
А супруга знаменитого футболиста — певица и модельер Виктория Бекхэм — поделилась трогательным снимком с дочерью Харпер. Девочке на днях исполнится шесть лет, но она уже вовсю работает с мамой. Об этом свидетельствует подпись под снимком: «После длинного съемочного дня невозможно обойтись без послеполуденных объятий».
After a long day shooting u can't beat afternoon cuddles .✨✨✨ Kisses on Friday x VB
Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)
Стоит отметить, что несколько месяцев назад Виктория зарегистрировала имя дочери в качестве товарного знака, поэтому вполне возможно, что прекрасная половина семьи Бекхэмов работает над новым совместным дизайнерским проектом.
Напомним, Дэвид и Виктория Бекхэм поженились в 1999 году. Супруги воспитывают четверых детей: 18-летнего Бруклина, 14-летнего Ромео, 12-летнего Круза и 5-летнюю Харпер.
Фото: instagram.com, globallookpress.com