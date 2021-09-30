Девичья память: певица Слава рассказала про свою «пикантную» особенность
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Фото: Личный Instagram @nastya_slava
Слава посетовала в интервью «Пятому каналу», что в последнее время у нее участились провалы в памяти. Она забывает тексты песен, имена людей, названия предметов: «Это очень раздражает, если честно. Когда ты не можешь тупо поддержать беседу, потому что не можешь вспомнить, как зовут Джонни Деппа, то есть какие-то самые элементарные вещи просто выпрыгивают из головы», — призналась она.
Такие серьезные осложнения начались у артистки после перенесенного COVID-19. Она заболела несколько месяцев назад. Но полностью восстановиться не может до сих пор.
О том, что после коронавируса начинает страдать память и хуже работает мозговая деятельность, известно давно. Невролог объяснил данную специфику: «Как и любое инфекционное заболевание, ковид также может влиять, как инфекция, проникать через гематоэнцефалический барьер и влиять непосредственно на центральную нервную систему. То есть может ее поражать, попадать туда, прямо в мозг», — предупреждает невролог Сергей Длин.
И советует для реабилитации капельницы, которые «помогают, усиливают питание головного мозга и стимулируют восстановление тканей».
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram