Девичья память: певица Слава рассказала про свою «пикантную» особенность

Такие серьезные осложнения начались у артистки после перенесенного COVID-19. Она заболела несколько месяцев назад. Но полностью восстановиться не может до сих пор.

О том, что после коронавируса начинает страдать память и хуже работает мозговая деятельность, известно давно. Невролог объяснил данную специфику: «Как и любое инфекционное заболевание, ковид также может влиять, как инфекция, проникать через гематоэнцефалический барьер и влиять непосредственно на центральную нервную систему. То есть может ее поражать, попадать туда, прямо в мозг», — предупреждает невролог Сергей Длин.

И советует для реабилитации капельницы, которые «помогают, усиливают питание головного мозга и стимулируют восстановление тканей».