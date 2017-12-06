Актриса, на днях родившая дочку, наслаждается радостями материнства.

Елена Захарова 8 декабря родила дочь. Имя малышки пока неизвестно, так как актриса еще не решила, как назвать новорожденную. Зато уже известно, что девочка растет бойкой.

«Не пойму пока, на кого она больше смахивает, свои черты в ее внешности пока не уловила. Но девчонка бойкая, сразу громко закричала. И кушает хорошо: от маминой груди просто не оторвать», — рассказала Захарова «Антенне - Телесемь».

Актриса также отметила, что из декрета в ближайшее время выходить не собирается:

«Из декрета, как это сейчас модно у знаменитостей, сразу выходить не планирую. Наоборот, хочу максимально долго наслаждаться этим особенным состоянием. Мне пока есть, чем заняться. Вот она лежит рядом со мной в палате, и притягивает к себе все внимание».

Фото: instagram