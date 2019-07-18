«Девчачьи радости»: Марина Александрова показала редкое фото с подросшей дочерью

Марина Александрова с мужем Андреем Болтенко растят двоих детей: 7-летнего Андрея и Катю, которой скоро исполнится четыре года. Родители оберегают малышей от чужих глаз и редко показывают фото так, чтобы можно было разглядеть лица детей.

Однако актриса решила поделиться с поклонниками новыми нежными фотографиями с подросшей дочерью. На снимках счастливая мать обнимает и целует Катю.