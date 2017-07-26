СМИ обсуждают возможное воссоединение Анджелины Джоли и Брэда Питта

Развод этой красивой пары всколыхнул весь мир. И несмотря на то, что с момента скандала прошло уже много времени, поклонники и пресса продолжают надеяться на перемирие между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом.

«Уже несколько месяцев их бракоразводный процесс стоит на одном месте, и никто не думает, что он вообще состоится», — цитируют журналисты оптимистичное заявление.

Можно ли доверять свидетельствам инсайдеров, эксклюзивно сообщивших эту информацию в редакцию издания, покажет время. Портал GossipCop уже выразил сомнение в ее подлинности, но опровергать на все сто процентов не стал.

Напомним, что супруги расстались после 12 лет совместной жизни, сыграв свадьбу незадолго до этого решения. Поводом послужил скандал, который закатили Питт и его приемный сын Мэддокс. С тех пор Анджелина и Брэд пытаются наладить свою жизнь: она полностью посвятила себя детям и старается заменить им мать и отца, настолько, что ее разбил паралич лица на нервной почве, а он — осунулся и замкнулся в себе.