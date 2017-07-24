Грустная история о мальчике Чарли, взволновавшая мир, подошла к концу

Пожалуй, самое страшное — узнать, что твой ребенок серьезно болен. Самое сложное — признать, что шансов на его исцеление нет, и поставить свою подпись под «приговором», отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Именно такое решение приняли Конни Йейтс и Крис Гард — родители «приговоренного к смерти» мальчика по имени Чарли.

Этот малыш вырос в больнице: вскоре после рождения у крохи был обнаружен синдром истощения митохондриальной ДНК. Из-за мутации генов были поражены мозг, внутренние органы.

«Представьте, что у вас родился сын и наполнил жизнь смыслом. Представьте, что почти с самого начала вы стали замечать, что он немного отличается от других детей. Он слабеет на глазах, и вы не знаете, что с ним. Вдруг он начинает задыхаться, когда вы кормите его грудью, и врачи надевают на него аппарат для вентиляции легких. Врачи сообщают, что у вашего сына одно из самых редких заболеваний, и они ничего не могут сделать, чтобы помочь ему. Вам предлагают просто проводить с ним столько времени, сколько вы можете. Вы читаете статьи, ищете, и вдруг натыкаетесь на статью, в которой говорится, что надежда есть. Вот только лечение стоит миллионы. Вы начинаете собирать деньги. Представьте, что в это время суд решает, что у вас есть всего месяц, а после малыш будет отключен от систем жизнеобеспечения! Поставьте себя на наше место и представьте, что бы вы чувствовали? Спросите себя, как далеко вы зашли бы, чтобы спасти свего сына?», — писали отчаявшиеся родители.

Деньги на его лечение собирали всем миром, устраивая флешмобы и подписывая петиции. За его судьбой следили даже Папа Римский и Дональд Трамп: именно они вступились за ребенка, когда Британский суд и Европейский суд по правам человека приняли решение об отключении его от аппарата жизнеобеспечения.