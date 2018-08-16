Детское фото Юлии Высоцкой растрогало ее подписчиков

«Такая милая, милая!!!!!!!!», «Шкода», «Вот палец у щечки, бантик в горошек и небольшой наклон головы—точно такая же фотка есть и у меня из детства)))...какая прекрасная девчонка!)», «Настоящая женщина - даже на фото при маникюре», «Какая девочкам с умным взглядом! Знала бы она, какая судьба ее ждет.. с днем рождения! Будьте всегда счастливы», «Удивительно осмысленый взгляд у девочки, не детский», «А глаза у человека не меняются никогда, только взрослеют», — обсуждают они детское фото.

«Так выглядит настоящая женственность..», «Очень изящно!!!», «Знакомая незнакомка! Прекрасно, красиво», «Сколько воздуха в этой фотке», «Юлечка- солнышко!!!», «Разве может быть у женщины кодык?», «Меня тоже это смутило», «У меня такое же строение шеи и все прекрасно», «Юля, не обращайте внимание на глупые комментарии завистников. Вы удивительная», — спорят под «взрослым».