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Детское фото Юлии Высоцкой растрогало ее подписчиков

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Юлии Высоцкой

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А современное — заставило немного поволноваться из-за выступающего «кадыка».

Вчера Юлия Высоцкая отпраздновала 45-летие. В честь этого события она опубликовала редкое фото, на котором она запечатлена в совсем юном возрасте. Спустя несколько часов телеведущая показала снимок, сделанный на днях. Две эти фотографии всколыхнули бурю эмоций среди подписчиков звезды.

«Такая милая, милая!!!!!!!!», «Шкода», «Вот палец у щечки, бантик в горошек и небольшой наклон головы—точно такая же фотка есть и у меня из детства)))...какая прекрасная девчонка!)», «Настоящая женщина - даже на фото при маникюре», «Какая девочкам с умным взглядом! Знала бы она, какая судьба ее ждет.. с днем рождения! Будьте всегда счастливы», «Удивительно осмысленый взгляд у девочки, не детский», «А глаза у человека не меняются никогда, только взрослеют», — обсуждают они детское фото.

«Так выглядит настоящая женственность..», «Очень изящно!!!», «Знакомая незнакомка! Прекрасно, красиво», «Сколько воздуха в этой фотке», «Юлечка- солнышко!!!», «Разве может быть у женщины кодык?», «Меня тоже это смутило», «У меня такое же строение шеи и все прекрасно», «Юля, не обращайте внимание на глупые комментарии завистников. Вы удивительная», — спорят под «взрослым».

Фото: instagram

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