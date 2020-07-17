Детский взгляд, изящная фигура: 53-летняя Сальма Хайек показала, как выглядела в юности

«Выглядишь забавно», «Какая красотка», «Юный цветок», «Вы вообще не изменились — все та же красавица», «Какое фото! Какая девушка!», «Любимая красавица Сальма», «Такая молоденькая и красивая», «Надо же — совсем не изменилась», «Вы и сейчас такая же, только сочнее», «Сальма! Какая же вы — дух захватывает», «Магнетическая», «Юная красавица», — написали актрисе в комментариях.

Сальма не скрывает, что гордится своей внешностью. Она не стесняется своих лет и дает понять подписчикам, что так выглядеть в ее возрасте может не каждая женщина.

Хайек за 30-летнюю карьеру в кино снялась в нескольких десятках фильмов. Наибольшую известность ей принесли картины «Фрида», «Отчаянный», «Догма», «Горбун из Нотр-Дама». Сальма — первая мексиканская актриса, номинированная на «Оскар» за лучшую женскую роль (за роль Фриды Кало).