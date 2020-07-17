Детский взгляд, изящная фигура: 53-летняя Сальма Хайек показала, как выглядела в юности
Фото: Getty Images
53-летняя Сальма Хайек начала карьеру актрисы 30 лет назад. И в своем микроблоге она показала, как выглядела до того, как стала знаменитой. Актриса, славящаяся своей красотой и шикарной фигурой, снимком доказала, что она не фанат бьюти-преображений, ведь со старого кадра смотрит девушка, в которой легко угадать голливудскую диву. Только на фото взгляд у молодой Сальмы все еще детский, да и фигура не приобрела внушительных очертаний.
«Выглядишь забавно», «Какая красотка», «Юный цветок», «Вы вообще не изменились — все та же красавица», «Какое фото! Какая девушка!», «Любимая красавица Сальма», «Такая молоденькая и красивая», «Надо же — совсем не изменилась», «Вы и сейчас такая же, только сочнее», «Сальма! Какая же вы — дух захватывает», «Магнетическая», «Юная красавица», — написали актрисе в комментариях.
Сальма не скрывает, что гордится своей внешностью. Она не стесняется своих лет и дает понять подписчикам, что так выглядеть в ее возрасте может не каждая женщина.
Хайек за 30-летнюю карьеру в кино снялась в нескольких десятках фильмов. Наибольшую известность ей принесли картины «Фрида», «Отчаянный», «Догма», «Горбун из Нотр-Дама». Сальма — первая мексиканская актриса, номинированная на «Оскар» за лучшую женскую роль (за роль Фриды Кало).
Фото: Instagram Сальмы Хайек, Getty Images
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