«Детки-лапочки»: Сергей Безруков показал, как его дети занимаются домашним хозяйством

У Сергея двое детей от второй жены — режиссера Анны Матисон. С супругой он познакомился во время работы над совместным проектом. Ранее он был женат на Ирине Безруковой — их брак продлился 15 лет, а расставание стало тяжелым ударом для поклонников.

Друзья семьи, однако, говорили, что разрыв был вопросом времени, и по темпераменту супруги были слишком разными. А вот с Анной актер живет душа в душу — она такой же активный и творческий человек, как и он сам.

Всего у Сергея четверо детей. Помимо дочери Марии и сына Степана от Анны, у него есть двое внебрачных детей от актрисы Кристины Смирновой. Актер не скрывает их, однако рассказывает о них очень осторожно, стараясь не привлекать к ним лишнего внимания.