«Детки-лапочки»: Сергей Безруков показал, как его дети занимаются домашним хозяйством
Фото: www.instagram.com/s_bezrukov/
На теплой домашней фотографии дочка Сергея Маша и его сын Степан убираются на кухне — девочка моет посуду, а Стёпа помогает сестре, сидя рядом с ложкой.
«Поварята на кухне! До «Спокойной ночи, малыши»...Мыть посуду тоже надо уметь!», — подписал актер публикацию.
Уютная фотография произвела на подписчиков огромное впечатление.
«Какие умнички! Такому правильному воспитанию можно только позавидовать! Дружные, умные, трудолюбивые детки! Полный восторг и респект вам, Сережа и Аня!!», «У вас очень красивые дети! Счастья им и здоровья! Всей вашей семье», «Дети должны быть самостоятельными и к родителям потом другое отношение! По себе знаю, и своих также воспитываю)», «Маша уже такая взрослая. И не подумаешь, что всего четыре годика ей», — умиляются подписчики.
У Сергея двое детей от второй жены — режиссера Анны Матисон. С супругой он познакомился во время работы над совместным проектом. Ранее он был женат на Ирине Безруковой — их брак продлился 15 лет, а расставание стало тяжелым ударом для поклонников.
Друзья семьи, однако, говорили, что разрыв был вопросом времени, и по темпераменту супруги были слишком разными. А вот с Анной актер живет душа в душу — она такой же активный и творческий человек, как и он сам.
Всего у Сергея четверо детей. Помимо дочери Марии и сына Степана от Анны, у него есть двое внебрачных детей от актрисы Кристины Смирновой. Актер не скрывает их, однако рассказывает о них очень осторожно, стараясь не привлекать к ним лишнего внимания.
Фото и видео: Instagram Сергея Безрукова
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