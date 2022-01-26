«Дети не готовы к таким стрессам»: Иосиф Пригожин высказался против детских шоу талантов
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Продюсер считает, что вообще любые конкурсные мероприятия не проходят бесследно для детской психики, а уж тем более телевизионные шоу. «Дети порой становятся жертвами взрослых, потому что это амбиции взрослых — их делать популярными с раннего детства. Я как менеджер, человек и отец считаю, что нужно с детства развивать человека, но самое главное, что нужно понимать и родителям, и детям, что не за славой нужно с детства гоняться, а за профессией», — приводит слова Пригожина радиостанция «Говорит Москва».
Пригожин считает, что все должно даваться трудом. Нельзя заполучить известность, имя только богатых или успешных родителей, по его мнению, — это не самый правильный вариант развития событий. Солидарна с ним и его жена, певица Валерия, которая когда-то именно своим трудом, без поддержки пробивалась на эстраду.
«Сначала труд, а потом известность. А если ты получаешь известность благодаря родителям или благодаря каким-то другим усилиям, а не своим собственным, тогда это неправильно. Я считаю, что надо учиться, рано давать славу детям. Дети не готовы к таким стрессам. Такая же позиция и у Валерии, что публичные конкурсы такого характера портят детям психику», — считает продюсер.
Фото: GlobalLookPress