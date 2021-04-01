Дети Константина Ивлева разочаровались в отце после его измены матери

Мария узнала об измене мужа только в марте, спустя два месяца романа на стороне. Тогда она заявила, что Ивлев выбрал «дешевую эскортницу из Тамани». По словам женщины, двое детей, Матвей и Маруся, глубоко разочаровались в отце. «Это переломило их сознание и веру в отца, как в порядочного человека», - подчеркнула мать.

После предательства любимого человека Мария нашла в себе силы жить дальше. «Мечтаю, чтобы дети, мама были здоровы, мечтаю встретить по-настоящему верного, надежного, любящего и любимого… Хочу просто стать счастливой, не назло, а вопреки», - уточнила она в Instagram. Кроме того, она показала фотографию букета, намекнув на то, что появился кавалер. Она поблагодарила за тюльпаны того, кто их дарит.