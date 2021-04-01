Дети Константина Ивлева разочаровались в отце после его измены матери
Фото: Instagram/@mariyaivleva1978
Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев удивил своих поклонников, когда развелся со своей женой Марией после 23 лет брака и выбрал себе новую возлюбленную, 28-летнюю студентку Валерию Куденкову, на которой женился 14 февраля. Поклонники и его бывшая жена, для которой развод стал настоящим ударом, решили, что причина расставания была в молодой любовнице. Однако сам Ивлев заявил, что они шли к этому давно.
Мария узнала об измене мужа только в марте, спустя два месяца романа на стороне. Тогда она заявила, что Ивлев выбрал «дешевую эскортницу из Тамани». По словам женщины, двое детей, Матвей и Маруся, глубоко разочаровались в отце. «Это переломило их сознание и веру в отца, как в порядочного человека», - подчеркнула мать.
После предательства любимого человека Мария нашла в себе силы жить дальше. «Мечтаю, чтобы дети, мама были здоровы, мечтаю встретить по-настоящему верного, надежного, любящего и любимого… Хочу просто стать счастливой, не назло, а вопреки», - уточнила она в Instagram. Кроме того, она показала фотографию букета, намекнув на то, что появился кавалер. Она поблагодарила за тюльпаны того, кто их дарит.
Фото: Instagram/@being_just_us, Instagram/@ivlevchef, Instagram/@mariyaivleva1978
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