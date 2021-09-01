Дети Киркорова без папы и Пугачева за руку с двойняшками: как прошел День знаний
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @maxgalkinru
Алла Борисовна со счастливыми Лизой и Гарри появились на школьной линейке с букетами цветов и соблюдая черно-белую гамму: чтобы черный look с удлиненным белым плащом не смотрелся сильно скучно, Пугачева украсила образ шляпой, которая спасла певицу от московского дождя.
Вместе с Гарри и Лизой на День знаний пошла и внучка Примадонны Клавдия. Девочка, которая живет с родителями преимущественно в США, осталась еще погостить у бабушки, поэтому пришла поддержать своих «тетю и дядю». Дочь Кристины Орбакайте за лето очень повзрослела и вытянулась — на видео Максима Галкина заметно, как она почти догнала звездную бабушку по росту.
А дети Филиппа Киркорова подошли к первому дню более оригинально. Алла-Виктория дополнила белый верх черной длинной юбкой с красными элементами, а Мартин под синий костюм надел ультрамодные кроссовки с ярко-синими вставками.
Папа ребят в своем аккаунте напомнил, что дочь сегодня идет в четвертый класс, а сын — в третий. Проводить школьников пришел счастливый дедушка Бедрос Филиппович: «Конечно, по доброй традиции дедушка отвел внуков в школу на 1 Сентября, так что дети в надежных руках, пока папа — в фэшн-командировке», — подписал фотографии Киркоров.
В видеоотчете Максима Галкина с места событий не обошлось и без юмора. Подъезжая к школе, комедийный артист отметил, что уже собрались журналисты: «Дети, по нашу душу уже какие-то журналисты собрались. В первый класс-то спокойно не пойдешь», — сказал заботливый папа. На что Гарри его поправил: «Не в первый, а во второй, пап!». Заметно подросшие за лето Лиза и Гарри на линейке очень внимательно следили за происходящим.
Фото и видео: Global Look Press, Instagram
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