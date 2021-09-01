Дети Киркорова без папы и Пугачева за руку с двойняшками: как прошел День знаний

Алла Борисовна со счастливыми Лизой и Гарри появились на школьной линейке с букетами цветов и соблюдая черно-белую гамму: чтобы черный look с удлиненным белым плащом не смотрелся сильно скучно, Пугачева украсила образ шляпой, которая спасла певицу от московского дождя.

Вместе с Гарри и Лизой на День знаний пошла и внучка Примадонны Клавдия. Девочка, которая живет с родителями преимущественно в США, осталась еще погостить у бабушки, поэтому пришла поддержать своих «тетю и дядю». Дочь Кристины Орбакайте за лето очень повзрослела и вытянулась — на видео Максима Галкина заметно, как она почти догнала звездную бабушку по росту.