Дети и внуки рядом: Виктория Бекхэм показала, как отметила день рождения красавицы-мамы
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Birdie Thompson/ Global Look press
Дизайнер показала в своих социальных сетях, как прошло празднование дня рождения ее обожаемой красавицы-мамы. Так, событие семейство отметило в ресторане, а приглашенные надели роскошные костюмы. Особенно хорошо наряды сидели на сыновьях Виктории и Дэвида Крузе и Ромео, что подметили подписчики звезды.
В этот особенный день Виктория даже растрогалась. И подписала публикацию так: «Семейное время — это действительно все! Празднуем день рождения Джеки. Я так сильно вас всех люблю». Экс-солистка Spice Girls редко делится семейными кадрами, поэтому ее фолловеры обрадовались новой публикации: «Это твой лучший пост!»; «Харпер (дочь Виктории и Дэвида) и твоя мама выглядят очень похоже!»; «Милая семья! С днем рождения маму!»
Фото: www.instagram.com/victoriabeckham
На прошлой неделе у семьи Бекхэм был еще один отличный повод собраться вместе: старший наследник футболиста отметил 23-летие. 4 марта Вики так же трогательно поздравила сына с днем рождения: «23 года назад моя жизнь изменилась навсегда, я почувствовала любовь, которую невозможно объяснить. Бруклин, ты даже не представляешь, насколько сильно мы все тебя любим. С днем рождения, самая добрая, самая милая душа!»
Фото и видео: Birdie Thompson/ Global Look press, Instagram