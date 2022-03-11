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Дети и внуки рядом: Виктория Бекхэм показала, как отметила день рождения красавицы-мамы

Виктория Бекхэм всегда с теплотой отзывается о своей матери Джеки (Жаклин) Адамс, которая 10 марта отметила свой день рождения. Вики очень дорожит родительницей и сделала все, чтобы ее праздник прошел на высоте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Бекхэм сейчас увлечена работой в сфере моды и бьюти

Фото: Birdie Thompson/ Global Look press

Дизайнер показала в своих социальных сетях, как прошло празднование дня рождения ее обожаемой красавицы-мамы. Так, событие семейство отметило в ресторане, а приглашенные надели роскошные костюмы. Особенно хорошо наряды сидели на сыновьях Виктории и Дэвида Крузе и Ромео, что подметили подписчики звезды.

В этот особенный день Виктория даже растрогалась. И подписала публикацию так: «Семейное время — это действительно все! Празднуем день рождения Джеки. Я так сильно вас всех люблю». Экс-солистка Spice Girls редко делится семейными кадрами, поэтому ее фолловеры обрадовались новой публикации: «Это твой лучший пост!»; «Харпер (дочь Виктории и Дэвида) и твоя мама выглядят очень похоже!»; «Милая семья! С днем рождения маму!»

В семье Виктории отличные отношения, и родственники стараются проводить больше времени вместе

В семье Виктории отличные отношения, и родственники стараются проводить больше времени вместе

Фото: www.instagram.com/victoriabeckham

На прошлой неделе у семьи Бекхэм был еще один отличный повод собраться вместе: старший наследник футболиста отметил 23-летие. 4 марта Вики так же трогательно поздравила сына с днем рождения: «23 года назад моя жизнь изменилась навсегда, я почувствовала любовь, которую невозможно объяснить. Бруклин, ты даже не представляешь, насколько сильно мы все тебя любим. С днем рождения, самая добрая, самая милая душа!»

Фото и видео: Birdie Thompson/ Global Look press, Instagram

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