Дети и внуки рядом: Виктория Бекхэм показала, как отметила день рождения красавицы-мамы

Дизайнер показала в своих социальных сетях, как прошло празднование дня рождения ее обожаемой красавицы-мамы. Так, событие семейство отметило в ресторане, а приглашенные надели роскошные костюмы. Особенно хорошо наряды сидели на сыновьях Виктории и Дэвида Крузе и Ромео, что подметили подписчики звезды.

В этот особенный день Виктория даже растрогалась. И подписала публикацию так: «Семейное время — это действительно все! Празднуем день рождения Джеки. Я так сильно вас всех люблю». Экс-солистка Spice Girls редко делится семейными кадрами, поэтому ее фолловеры обрадовались новой публикации: «Это твой лучший пост!»; «Харпер (дочь Виктории и Дэвида) и твоя мама выглядят очень похоже!»; «Милая семья! С днем рождения маму!»