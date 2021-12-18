Дети Градского и пустое кресло: как прошел 11-й выпуск «Голоса» без одного из наставников

Из трех участников команды Градского — Карины Купер, Алишера Каримова и Татьяны Качуриной, в полуфинал прошли Алишер и Татьяна.

Карина Купер исполнила песню Hero Мэрайи Кэри, но не смогла удержать внимание зрителей и наставников. А Качурина с прекрасным исполнением «Нежности» Александры Пахмутовой, впечатлила Пелагею: «Я вам очень благодарна, я хочу вас поддержать... Это было настоящее выступление команды Градского».

Из команды Димы Билана на сцену поднялись Ернар Садирбаев, исполнив композицию «Посредине лета» Валерия Меладзе, Юлия Курганова с хитом «Посмотри в глаза» Ветлицкой и Ильхом Тагиров с Love Is A Temple Марио Бионди. В полуфинал прошли Ернар и Ильхом. «Я невероятно горд, что мне удалось с каждым из вас поработать», — отметил Билан.

Александр Волкодав из команды Пелагеи впечатлил зрителей, исполнив популярный хит, известный по фильму «Красотка» Pretty Woman. Далее выступили Юлия Кошкина и Виктор Кириллов с песней Аллы Пугачевой «Свеча горела на столе». «Когда выходит твоя команда, сразу чувствуется какое-то семейство, такое тепло идет сразу», — отметил Дима Билан. В полуфинал от команды Пелагеи прошли Александр Волкодав и Юлия Кошкина.

Из тройки Леонида Агутина — Юрия Навроцкого, Элины Пан и Вячеслава Явкина, по решению зрителей и наставника продолжить участие в шоу смогут Элина и Вячеслав. «Элина, я по-доброму позавидовала вашим вокальным и танцевальным данным. Вячеслав, обладая таким голосом, вы не хвалитесь им, не кичитесь, это здорово», — отметила Пелагея.