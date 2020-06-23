«Дети — это счастье»: Эммануил Виторган показал забавное видео игр жены и маленьких дочек

Страница в Instagram 80-летнего Эммануила Виторгана напоминает семейный альбом, в который может заглянуть любой желающий. Здесь актер делится с поклонниками своими буднями молодого отца: у Эммануила Виторгана с супругой Ириной растут две маленькие дочери — Этель и Клара, которые скрасили жизнь актерской четы.

Народный артист в очередной раз поделился милым видео с женой и дочками: он показал, как Ирина играет с девочками, при этом Клара очень заразительно смеется.

«Дети — это счастье! Больше не скажешь...», — душевно подписал он видео.