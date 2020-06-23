«Дети — это счастье»: Эммануил Виторган показал забавное видео игр жены и маленьких дочек
Фото: Instagram Эммануила Виторгана
Страница в Instagram 80-летнего Эммануила Виторгана напоминает семейный альбом, в который может заглянуть любой желающий. Здесь актер делится с поклонниками своими буднями молодого отца: у Эммануила Виторгана с супругой Ириной растут две маленькие дочери — Этель и Клара, которые скрасили жизнь актерской четы.
Народный артист в очередной раз поделился милым видео с женой и дочками: он показал, как Ирина играет с девочками, при этом Клара очень заразительно смеется.
«Дети — это счастье! Больше не скажешь...», — душевно подписал он видео.
«Прекрасная семья! Счастья вам огромного!», «Это семья пример всем молодым, счастье возможно в любом возрасте, а дети — это дар божий, главное — уметь любить», «Однозначно, еще какое счастье, и дай бог ,чтобы оно длилось дольше и очень долго!», «Куколка! Клевая такая», «Как я рада за Ирину. Позднее материнство, долгожданное, вымоленное», — написали в комментариях.
В одном из недавних интервью Эммануил и Ирина Виторган признались, что у них могло бы быть и больше детей. При процедуре ЭКО, которую проводили для суррогатной матери, получилось много жизнеспособных эмбрионов. Но супруги все же решили остановиться на двух малышах.
Фото и видео: Instagram Эммануила Виторгана, Anatoly Lomohov/ Global Look press
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