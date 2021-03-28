Дети Диброва едва не погибли из-за обрушившегося потолка в доме
Фото: @polinadibrova / Instagram
В эфире «Ты не поверишь!» на НТВ супруга шоумена Полина рассказала, что в их особняке на Рублевке обрушился потолок. Ночью ее разбудила бабушка с криками о помощи. Она пришла и рассказала, что на детей на втором этаже обрушился потолок. Встревоженная мать сразу отправилась спасать детей. В комнате находились 11-летний Саша, 7-летний Федя и 5-летний Илья. Полина рассказала: «Слава богу, я сделала в этой комнатке кроватки с крышей, детские. Поэтому, когда падал потолок, он упал на эти крыши, а не на детей, но это было ужасно».
Впоследствии оказалось, что сверху — на третьем этаже, прорвало трубу с горячей трубой. Затем комнату затопило, испортились паркет и обои, но дети нисколько не пострадали. Полина добавила: «Запах передать невозможно, ужасный, это сырость, поэтому стоит штука, которая обогревает, специально просушивает. Тут теперь полноценный ремонт нужен». На ремонт Полина потратила несколько миллионов, так и не сказав Дмитрию точную стоимость.
Фото: @polinadibrova / Instagram
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