Дети Агаты Муцениеце и Павла Прилучного надеются на воссоединение семьи

В YouTube-шоу «Честный развод» Агата рассказала о переживаниях, которые, как ей кажется, испытывают дети. «Понимаю, что я травмировала своих детей. Мия в последнее время начала говорить: «Мам, ну когда вы уже с папой помиритесь?». А ведь раньше они не подавали виду. А теперь я понимаю, что сделала им плохо и больно. Скорее всего, эта травма останется у них надолго… Развод неизбежен, если два человека не могут оставаться вместе. Драться и ругаться нет смысла. Что сделать, чтобы Мия так сильно не переживала?» – рассуждает актриса.

Напомним, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный прожили в браке 9 лет. Летом прошлого года актриса со скандалом и обвинениями в домашнем насилии объявила о разводе. На данный момент артист состоит в отношениях с Мирославой Карпович.