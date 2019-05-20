Десятки телохранителей и перекрытые улицы: Виктория Боня прогулялась в Каннах в огромном платье-«торте»

Виктория Боня – частый гость на красных дорожках кинофестивалей в Каннах. В этом году она уже блистала в объективах фотографов. Отчет с мероприятий она выкладывает в своем Instagram.

На очередном снимке, появившемся в соцсети, Боня позирует в розовом платье огромных размеров от бренда Joao Rolo Couture. В Сети наряд Виктории уже окрестили и «ковром», и «тортом».

Но в этот раз в платье она не появилась на красной дорожке, а прогулялась в нем по набережной в Каннах. Ее сопровождали телохранители, которые «расчищали» перед ней дорогу, огораживая от толпы.