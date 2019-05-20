Десятки телохранителей и перекрытые улицы: Виктория Боня прогулялась в Каннах в огромном платье-«торте»

Виктория Боня – частый гость на красных дорожках кинофестивалей в Каннах. В этом году она уже блистала в объективах фотографов. Отчет с мероприятий она выкладывает в своем Instagram.
На очередном снимке, появившемся в соцсети, Боня позирует в розовом платье огромных размеров от бренда Joao Rolo Couture. В Сети наряд Виктории уже окрестили и «ковром», и «тортом».
Но в этот раз в платье она не появилась на красной дорожке, а прогулялась в нем по набережной в Каннах. Ее сопровождали телохранители, которые «расчищали» перед ней дорогу, огораживая от толпы.
Ролик, в котором Виктория вышагивает в пышном платье, - рабочая версия рекламы сервиса по набору на работу телохранителей. В ролике есть кадр, где бодигард отодвигает от Бони поклонника, который захотел сфотографироваться с ней.
«Для нашей съемки перекрыли весь Круазет, и меня сопровождали 30 отборных профессионалов. Шикарное платье навело шороху, людей невозможно было растолкать. Все так и хотели сделать свой кадр, – рассказала детали Виктория. – Как вам мой образ?».
«Вау!!! Как круто!!! Королевишна!!!», - откликнулась в комментариях Наташа Королева.
Другую подписчицу интересовали «технические» моменты: «Как такое платье с грудей не падает?», - просила она.
«Смотрю , что кроме толпы охранников людей особо и нет. любят цену себе набить дамы наши», - отметила наблюдательная подписчица Виктории Бони.
«Это же охрана с красной дорожки , с которой вас выпроводили и даже «конвоировали» . Виктория , ну будьте уж честными , или хоть не подставляйтесь так! Ну смешно же!», - написал «знающий» фолловер.
Однако большинство фанатов отметили, что Виктория выглядит шикарно.
А вам нравится Боня и ее наряды?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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