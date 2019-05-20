logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Десятки телохранителей и перекрытые улицы: Виктория Боня прогулялась в Каннах в огромном платье-«торте»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Виктория Боня в новом платье

Фото: Instagram
В наряде российская телеведущая прошлась по набережной.

Виктория Боня – частый гость на красных дорожках кинофестивалей в Каннах. В этом году она уже блистала в объективах фотографов. Отчет с мероприятий она выкладывает в своем Instagram.

На очередном снимке, появившемся в соцсети, Боня позирует в розовом платье огромных размеров от бренда Joao Rolo Couture. В Сети наряд Виктории уже окрестили и «ковром», и «тортом».

Но в этот раз в платье она не появилась на красной дорожке, а прогулялась в нем по набережной в Каннах. Ее сопровождали телохранители, которые «расчищали» перед ней дорогу, огораживая от толпы.

Ролик, в котором Виктория вышагивает в пышном платье, - рабочая версия рекламы сервиса по набору на работу телохранителей. В ролике есть кадр, где бодигард отодвигает от Бони поклонника, который захотел сфотографироваться с ней.

«Для нашей съемки перекрыли весь Круазет, и меня сопровождали 30 отборных профессионалов. Шикарное платье навело шороху, людей невозможно было растолкать. Все так и хотели сделать свой кадр, – рассказала детали Виктория. – Как вам мой образ?».

«Вау!!! Как круто!!! Королевишна!!!», - откликнулась в комментариях Наташа Королева.

Другую подписчицу интересовали «технические» моменты: «Как такое платье с грудей не падает?», - просила она.

«Смотрю , что кроме толпы охранников людей особо и нет. любят цену себе набить дамы наши», - отметила наблюдательная подписчица Виктории Бони.

«Это же охрана с красной дорожки , с которой вас выпроводили и даже «конвоировали» . Виктория , ну будьте уж честными , или хоть не подставляйтесь так! Ну смешно же!», - написал «знающий» фолловер.

Однако большинство фанатов отметили, что Виктория выглядит шикарно.

А вам нравится Боня и ее наряды?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Малышка необычайной красоты»: Екатерина Климова показала новые фотографии подросшей дочки
«Рядом жена»: Максим Галкин показал, как отдыхает с Аллой Пугачевой
36-летнюю Юлию Ковальчук жестко раскритиковали за фото в купальнике, и Алексей Чумаков встал на ее защиту
Максим Галкин показал, как Алла Пугачева плавает на лодке с детьми: «Они счастливы»
«Так фотошопила ноги, что ножка стула расплылась»: в Сети обсуждают новое фото очень стройной Анны Хилькевич
Волосы ниже талии, пышный бюст и красное платье: Виктория Боня появилась на открытии Каннского кинофестиваля