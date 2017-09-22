Дерзкое мини и лакированные ботфорты: 68-летняя Алла Пугачева выбрала для похода в театр смелый наряд
Алла Пугачева
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Накануне в театре Луны состоялся показ мюзилка «Чайка», в котором одни из главных ролей исполнили Анастасия Стоцкая, а также Никита Пресняков.
Посмотреть и оценить актерский талант внука пришла его бабушка Алла Пугачева. Для выхода в свет Примадонна выбрала очень смелый наряд: дерзкое мини-платье и лакированные ботфорты. Образ артистка дополнила жакетом, очками и массивными украшениями.