Накануне в театре Луны состоялся показ мюзилка «Чайка», в котором одни из главных ролей исполнили Анастасия Стоцкая, а также Никита Пресняков.

Посмотреть и оценить актерский талант внука пришла его бабушка Алла Пугачева. Для выхода в свет Примадонна выбрала очень смелый наряд: дерзкое мини-платье и лакированные ботфорты. Образ артистка дополнила жакетом, очками и массивными украшениями.

Публикация от Театр Луны Сергея Проханова 🌙 (@lunatheatre) Сен 22 2017 в 8:38 PDT

От выступления Никиты Алла Борисовна осталась под большим впечатлением. После спектакля певица прошла за кулисы, чтобы похвалить актеров. «Я в восторге! Даже не ожидала, что так понравится!», - заявила она.

Публикация от Театр Луны Сергея Проханова 🌙 (@lunatheatre) Сен 23 2017 в 12:52 PDT