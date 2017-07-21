Примадонна с супругом появились на третьем дне фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву»

В настоящее время в Юрмале проходит фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву». Главной интригой стало возможное появление Аллы Пугачевой среди гостей мероприятия. Несмотря на то, что в Instagram с завидной регулярностью публикуются видеоролики с участием Пугачевой и Вайкуле, Примадонна не спешила появиться в концертном зале «Дзинтари».

Минувшим вечером Алла Пугачева в сопровождении супруга Максима Галкина приехала на очередной фестивальный день. Как пишет WDAY.ru, журналисты и поклонники певицы обратили внимание на аутфит артистки — черное мини-платье с широким поясом, бежевая «косуха» и модные белые кроссовки выгодно подчеркнули стройную фигуру Примадонны и оттенили шоколадный загар.

Певица была в хорошем расположении духа, рассказала об отдыхе на латвийском побережье, а также с грустью отметила, что детей пришлось оставить с няньками, чтобы приехать на «Рандеву».

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин женаты уже шесть лет. Пара воспитывает двоих детей — двойняшек Лизу и Гарри, которые родились в 2013 году.