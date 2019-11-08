Дерзко: Эвелина Бледанс восхитила образом для обложки журнала

«Обложка супер 👏 🤩но подпись ? Это же не о вас 😄 вы позитивная, светящаяся , лучезарная 💃🏼, летящая ) не думаю что 🤔 вы олицетворение внутренней борьбы …)», «Шикарная, годы над Вами не властны!», «Шикарная-шикарная Эвелина», «Очень красиво получились вы на фото! И очень интересно выстроен свет в кадре», «Красотища», «Хороша бесконечно», «Шикарное фото. Причёска очень идёт, и вообще, Вы просто красавица и сильная, очень сильная женщина», «Эффектно», «Огненная женщина», «Неземная», — комментируют снимок фолловеры.

А вам нравится этот образ Эвелины Бледанс?