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Дерзко: Эвелина Бледанс восхитила образом для обложки журнала

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Эвелина Бледанс

Фото: Instagram Эвелины Бледанс

Поклонники актрисы обсуждают новое фото в ее блоге.

50-летняя Эвелина Бледанс украсила собой обложку нового номера журнала «V MODE». Высокая прическа, острые стрелки, красная помада — образ актрисы получился волнующим и дерзким. «Вышел журнал @vmode_magazine с моей обложкой. Вынос соответствует? «Идущая по жизни, как по лезвию меча»», — интересуется у поклонников Эвелина.

«Обложка супер 👏 🤩но подпись ? Это же не о вас 😄 вы позитивная, светящаяся , лучезарная 💃🏼, летящая ) не думаю что 🤔 вы олицетворение внутренней борьбы …)», «Шикарная, годы над Вами не властны!», «Шикарная-шикарная Эвелина», «Очень красиво получились вы на фото! И очень интересно выстроен свет в кадре», «Красотища», «Хороша бесконечно», «Шикарное фото. Причёска очень идёт, и вообще, Вы просто красавица и сильная, очень сильная женщина», «Эффектно», «Огненная женщина», «Неземная», — комментируют снимок фолловеры.

А вам нравится этот образ Эвелины Бледанс?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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