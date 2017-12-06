29-летняя невеста Федора Бондарчука удивила неожиданным образом.

Короткая стрижка Паулины Андреевой придала новое настроение ее образу. Сегодня СМИ и поклонники таланта актрисы обсуждают фотографии, на которых невесту Федора Бондарчука едва можно узнать. Кожаная куртка, бритые виски, дерзкий макияж глаз — так видят свою героиню стилисты съемки для питерского журнала «Собака».

Автор этих снимков — модный фотограф Данил Головкин. В своем блоге он разместил больше фотографий актрисы театра и кино. «Нереально красивая», «Хороша, чертовка», «Как ей хорошо с такой стрижкой», «Блин, шикарная. СО стрижкой просто супер!!!!!!!!!», «Такая Холли Берри получилась) очень здорово», — комментируют его подписчики.