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Дерзкий образ 43-летней Екатерины Гусевой вызвал восторг и возмущение у ее поклонников: «Забыли юбку надеть?»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Екатерина Гусева

Фото: Instagram Екатерины Гусевой

Актриса Екатерина Гусева удивила поклонников неожиданным образом.

Фотографии, которыми поделилась Екатерина Гусева в своем блоге, вызвали бурю эмоций у ее подписчиков. «#ЧтоБыВыДумали #СвояКолея #ВладимирВысоцкий #ВооружёниОченьОпасен #1канал #покажет #ЕкатеринаГусева #ДмитрийВертягин #иКо», — прокомментировала она.

«Неожиданно», «Очень сексуально», «Катя такие красивые ножки», «Екатерина, Вы в прекрасной физической форме», «Вау уууу.... Катя я в восторге... Ты супер!!!», «Ну прям огонь», «Держитесь мужчины у экранов! Космос какой-то», «Катерина, обожаю ваш талант! Творческих успехов», — комментируют поклонники творчества актрисы. Однако ее образ понравился не всем.

«Без юбки, что ли? От Вас не ожидала», «В колготках??», «Где юбку потеряли?)))», «Забыли юбку надеть?», «А что теперь на сцене в одних колготках принято выступать? Обожаю эту актрису, но как то пошловато», «Как актриса супер!!!Но всему есть грань!!! Это не ее стиль!!!», «Ну, что это? Культура без штанов?», «Катерина, вас зритель воспринимает как благородную девицу. Именно такой имидж вы себе создали. Отсутствие юбки — это, конечно же, не есть прилично... Удивили», — критикуют одни.

«Сколько зависти... ай ай ай...», «Ну шо вы про юбку да про колготки. Ну есть что красивой женщине показать. Ну роль такая. Актриса хорошая и разноплановая. От Бригады до Карениной и если надо - будет и обратно - легко. И не так чтоб и пошло», «Если ноги красивые то можно и в колготках», «Колготки классные)», «Екатерина в любом образе прекрасна!!!», — защищают другие.

А как вам дерзкий образ артистки?

Фото и видео: instagram

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