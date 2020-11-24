Дерзкий красный комбез, самолет и пианино на взлетной полосе: певица MAKSIUTA выпустила яркий клип

Артистка находит вдохновение во всем, что ее окружает: мимолетная влюбленность, случайная встреча, красивый закат и дождь, а новый город — это всегда новая песня. Рахманинов и Моцарт, Майкл Джексон и Леди Гага, Биби Рекса и Холзи — каждый кумир привнес что-то свое в творчество артистки. Но самое большое вдохновение для MAKSIUTA — это люди. Именно поэтому в ее последней песне «Самолеты», которая была написана в полете, первая строчка «Люди — это моя любовь». Эта песня о том, что даже если вы не встретились на этой планете, в другом измерении вы точно будете вместе, если действительно идти к своей цели. В клипе на песню «Самолеты» все символично: пианино олицетворяет мечту, а чертеж превращается в самолет, который взлетает, и сбывается та самая сокровенная мечта.