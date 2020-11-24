Дерзкий красный комбез, самолет и пианино на взлетной полосе: певица MAKSIUTA выпустила яркий клип
Фото: Instagram певицы MAKSIUTA
Известная пианистка Анастасия Максюта, которая когда-то собирала Золотой зал Венской филармонии, каталась с мировыми турне и побеждала в международных конкурсах, решила податься в поп-музыку. Учеба в Вашингтонской консерватории и членство в Grammy U Chapters не помешали, а даже помогли выпустить новый релиз — в совсем другом жанре: из-за родного пианино девушка ворвалась на танцпол с танцевальными треками и даже выпустила клип.
Профессиональное занятие классической музыкой и давняя любовь к поп-музыке естественным способом слились воедино, создав свое собственное направление Pacifistic Pop. «Несколько лет назад я познакомилась с одним очень известным на нашей эстраде артистом, который поверил в меня и подтолкнул к тому, чтобы начать писать и выпускать свою музыку. В своих песнях я выражаю свой внутренний мир, благодаря им обрела гармонию, и все сразу встало на свои места», — делится MAKSIUTA.
Артистка находит вдохновение во всем, что ее окружает: мимолетная влюбленность, случайная встреча, красивый закат и дождь, а новый город — это всегда новая песня. Рахманинов и Моцарт, Майкл Джексон и Леди Гага, Биби Рекса и Холзи — каждый кумир привнес что-то свое в творчество артистки. Но самое большое вдохновение для MAKSIUTA — это люди. Именно поэтому в ее последней песне «Самолеты», которая была написана в полете, первая строчка «Люди — это моя любовь». Эта песня о том, что даже если вы не встретились на этой планете, в другом измерении вы точно будете вместе, если действительно идти к своей цели. В клипе на песню «Самолеты» все символично: пианино олицетворяет мечту, а чертеж превращается в самолет, который взлетает, и сбывается та самая сокровенная мечта.
Фото и видео: Instagram, youtube
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